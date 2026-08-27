Москва27 авгВести.Подданный Великобритании Майкл Джонс, получивший российский паспорт, внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за участие в оказании гуманитарной помощи детям Донбасса.
Об этом сообщает "Звезда". До переезда в Россию Джонс служил в Королевском полку британской армии.
Я на "Миротворце" с 2023 года, после моего второго путешествия в Донбасс, я доставил подарки для детей в детский домзаявил Джонс
Британец оставил службу, не согласившись с внешней политикой Лондона. В Россию Джонс переехал в 2018 году, начал работать в петербургской компании, занимающейся видеоиграми, женился.
После начала специальной военной операции (СВО) Джонс стал доставлять гуманитарную помощь в Донбасс. Он также вел блог на YouTube, который позднее заблокировали. В то же время появилась первая информации о внесении Джонса в базу "Миротворца". В базе данных украинского сайта он назван "террористом". Британец отмечает, что теперь для него слово "террорист" синоним "Деда Мороза".
Сейчас бывший военнослужащий британской армии проходит подготовку в 61-й бригаде морской пехоты группировки войск "Центр".
Через две недели усиленного курса подготовки управления БПЛА Джонса направят в район Доброполья.
Ранее журналист из США Кристофер Хелали рассказал, что подвергся давлению и лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс и публичного освещения увиденного.