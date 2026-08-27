Экс-солдат Великобритании внесен в базу "Миротворца" за помощь детям на СВО

Бывшего британского солдата внесли в базу "Миротворца" Экс-солдат Великобритании внесен в базу "Миротворца" за помощь детям на СВО

Москва27 авг Вести.Подданный Великобритании Майкл Джонс, получивший российский паспорт, внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за участие в оказании гуманитарной помощи детям Донбасса.

Об этом сообщает "Звезда". До переезда в Россию Джонс служил в Королевском полку британской армии.

Я на "Миротворце" с 2023 года, после моего второго путешествия в Донбасс, я доставил подарки для детей в детский дом заявил Джонс

Британец оставил службу, не согласившись с внешней политикой Лондона. В Россию Джонс переехал в 2018 году, начал работать в петербургской компании, занимающейся видеоиграми, женился.

После начала специальной военной операции (СВО) Джонс стал доставлять гуманитарную помощь в Донбасс. Он также вел блог на YouTube, который позднее заблокировали. В то же время появилась первая информации о внесении Джонса в базу "Миротворца". В базе данных украинского сайта он назван "террористом". Британец отмечает, что теперь для него слово "террорист" синоним "Деда Мороза".

Сейчас бывший военнослужащий британской армии проходит подготовку в 61-й бригаде морской пехоты группировки войск "Центр".

Через две недели усиленного курса подготовки управления БПЛА Джонса направят в район Доброполья.

Ранее журналист из США Кристофер Хелали рассказал, что подвергся давлению и лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс и публичного освещения увиденного.