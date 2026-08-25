Москва25 авгВести.Журналист из США Кристофер Хелали в беседе с РИА Новости рассказал, что подвергся давлению и лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс и публичного освещения увиденного.
Журналист поделился, что после его первой поездки в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на него оказывали колоссальное давление.
Началась масштабная кампания с требованием лишить меня преподавательской работы, которая в итоге достигла своей цели в 2025 годусказал он
Увольнение стало не последней трудностью, с которой столкнулся Хелали. По его словам, он лишился возможности получать доход от своих материалов в соцсетях, а охваты его публикаций намеренно ограничивали. Кроме того, журналисту поступали анонимные угрозы убийством, а в прошлом году он был внесен в базу украинского сайта "Миротворец".
В июне Хелали заявил, что желает получить гражданство России и уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.