Журналист из США рассказал, что его уволили с работы после поездки в Донбасс

Американский журналист рассказал, как лишился работы после поездки в Донбасс Журналист из США рассказал, что его уволили с работы после поездки в Донбасс

Москва25 авг Вести.Журналист из США Кристофер Хелали в беседе с РИА Новости рассказал, что подвергся давлению и лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс и публичного освещения увиденного.

Журналист поделился, что после его первой поездки в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на него оказывали колоссальное давление.

Началась масштабная кампания с требованием лишить меня преподавательской работы, которая в итоге достигла своей цели в 2025 году сказал он

Увольнение стало не последней трудностью, с которой столкнулся Хелали. По его словам, он лишился возможности получать доход от своих материалов в соцсетях, а охваты его публикаций намеренно ограничивали. Кроме того, журналисту поступали анонимные угрозы убийством, а в прошлом году он был внесен в базу украинского сайта "Миротворец".

В июне Хелали заявил, что желает получить гражданство России и уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.