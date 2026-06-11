Журналист Хелали оказался включен в список лиц, которым запретили летать над США США внесли поддерживающего Россию и Иран журналиста Хелали в стоп-лист

Москва11 июн Вести.Выступающий в поддержку Ирана и РФ американский журналист Кристофер Хелали рассказал РИА Новости, что власти Соединенных Штатов внесли его в стоп-лист лиц, которым запрещен перелет через американское воздушное пространство.

Собеседник агентства пояснил, что после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отправился из России в Мексику на встречу с представителями сборной Ирана на чемпионате мира по футболу. Но во время пересадки в Пекине представители Hainan Airlines сообщили ему, что дальнейший перелет невозможен, так как американские власти добавили Хелали в стоп-лист персон, которым запрещено пересекать воздушное пространство США.

Это явно признак того, что власти США видят во мне угрозу такую, что запретили даже пересекать американское воздушное пространство. Я сейчас в Пекине и направляюсь обратно в Москву, где надо будет обсудить, какие опции у меня есть в ближайшие дни отметил журналист

По мнению Хелали, запрет на перелет связан с его журналистской деятельностью. Он не раз приезжал в зону СВО, где документировал действия Киева, а также открыто подвергал критике американскую операцию против Ирана.

Журналист сказал, что намерен направить запрос властям США в соответствии с законом о свободе информации и получить соответствующие разъяснения.

Ранее Хелали заявил в кулуарах ПМЭФ, что хотел бы получить российское гражданство и уже направил соответствующее письмо президенту Владимиру Путину.