Москва26 авг Вести.Американский журналист Кристофер Хелали подал все документы, которые у него запросили для получения российского гражданства. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам журналиста, обсуждение вопроса о получении российского гражданства началось летом 2025 года. В феврале 2026 года Хелали подготовил письмо президенту России Владимиру Путину, а в июне, по его словам, "ему подтвердили, что обращение поступило в офис российского лидера".

Насколько мне известно, вопрос все еще находится на рассмотрении. Существенных новостей с моей стороны пока нет добавил Хелали

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Хелали сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Он выразил надежду, что в ближайшие месяцы станет гражданином России.

Журналист неоднократно посещал Россию, в том числе Донбасс. В мае он побывал в Старобельске на месте удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа, а до этого приезжал в Курскую область после нападения украинских вооруженных сил на регион.

Ранее Хелали рассказал, что журналисты, политики и государственные деятели в США все чаще выступают за возобновление диалога с Москвой. Он отметил, что за разумную политику выступают журналист Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и конгрессмен Томас Масси.