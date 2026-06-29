Генконсульство РФ в США зафиксировало интерес украинцев к гражданству России

В генконсульстве РФ зафиксировали интерес украинцев к российскому гражданству Генконсульство РФ в США зафиксировало интерес украинцев к гражданству России

Москва29 июн Вести.Генеральное консульство России в американском Хьюстоне отмечает устойчивый интерес со стороны украинцев к вопросам, связанным с приобретением гражданства РФ.

Об этом заявил генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, сотрудники консульства регулярно фиксируют обращения граждан Украины и других государств, ранее входивших в состав Советского Союза, к получению информации о российском гражданстве.

Пукалов уточнил, что данное направление работы, наряду с оформлением заграничных паспортов, является одним из самых востребованных среди услуг, предоставляемых дипмиссией.

Ранее стало известно, что сын бывшего украинского президента Виктора Януковича стал российским гражданином.