Хелали заявил, что в США политические круги все чаще выступают за диалог с РФ Хелали: политические круги в США хотят восстановить диалог с РФ

Москва26 авг Вести.Журналисты, политики и государственные деятели в США все чаще выступают за возобновление диалога с Москвой.

Об этом рассказал американский журналист Кристофер Хелали.

В беседе с РИА Новости он отметил, что за разумную политику выступают журналист Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и конгрессмен Томас Масси.

В своих разговорах я вижу, что все больше журналистов, политиков и государственных деятелей в Соединенных Штатах призывают восстановить диалог с Россией, прекратить помощь Украине и перейти к внешней политике мира и процветания сказал журналист

Накануне он заявил, что столкнулся с колоссальным давлением в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке после своей первой поездки на Донбасс. Он добавил, что остался без преподавательской работы, а охваты его публикаций в соцсетях специально ограничивали.