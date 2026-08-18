ТАСС: европейские политики все больше склоняются к диалогу с Россией

Западный дипломат: в Европе все больше политиков выступают за диалог с Москвой ТАСС: европейские политики все больше склоняются к диалогу с Россией

Москва18 авг Вести.В европейских странах все больше политиков высказываются за возобновление диалога с Россией, а сам переговорный настрой заметно изменился. Об этом ТАСС сообщил неназванный собеседник в дипломатических кругах Запада.

Еще несколько месяцев назад за призывы к диалогу с Россией политически расстреляли бы на месте, а теперь все больше европейских политиков считают, что с Россией надо вести диалог отметил источник

Он добавил, что, по его оценке, переговорный климат "действительно поменялся", хотя пока контакты поддерживаются исключительно в неофициальном формате.

Как добавил источник, в Европе понимают: чтобы "снова стать значимым игроком" на мировой арене, континенту нельзя и дальше полагаться на добрую волю США, а нужно "самостоятельно развивать каналы диалога с Москвой".

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что государства, граничащие с Россией, способны сыграть весомую роль в восстановлении диалога между Москвой и Европой.