Американский фермер Уолкер планирует открыть турбазу на Алтае в 2027 году "Веселый молочник" Уолкер запустит турбазу после получения семьей гражданства РФ

Москва11 авг Вести.Фермер американского происхождения Джастас Уолкер планирует открыть туристическую базу в Алтайском крае в 2027 году после оформления российского гражданства для членов своей семьи. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Уолкера, семья несколько лет занималась строительством объекта, который в этом году удалось завершить. Турбаза рассчитана на отдых вдали от интернета и городской инфраструктуры с возможностью проводить время на природе и знакомиться с местной продукцией.

Этот отдых про желание остановиться, уединиться и расслабиться, взять паузу отметил фермер

Уолкер рассчитывает, что проект будет востребован в регионе, поскольку, по его словам, аналогичных мест отдыха на Алтае пока нет.

Американец получил российское гражданство в 2022 году. После сообщений о возможной депортации его семьи он сообщил, что жена и дети подадут документы на российские паспорта и рассчитывают завершить оформление до конца 2026 года.