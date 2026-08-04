Гендиректор: аэропорт Горно-Алтайска сможет принять до 2,5 млн пассажиров в год

Новый аэропорт Горно-Алтайска сможет обслуживать до 2,5 млн пассажиров в год Гендиректор: аэропорт Горно-Алтайска сможет принять до 2,5 млн пассажиров в год

Москва4 авг Вести.Новый международный аэропорт в Горно-Алтайске будет светлым, просторным и современным, а его пропускная способность составит до 2,5 млн пассажиров в год. Об этом сообщил ИС "Вести" генеральный директор аэропорта Горно-Алтайска Андрей Метцлер.

Модернизация аэропорта Горно-Алтайска началась в прошлом году. Новый аэропорт, по словам Метцлера, будет органично вписываться в местный ландшафт и отражать природные красоты Республики Алтай.

Всего будет четыре этажа, четыре телескопических трапа, семь выходов на посадку, это позволит нам осуществлять одновременное обслуживание семи воздушных судов. Внутри это будет очень просторный, современный, светлый терминал, наполненный естественным солнечным светом, потому что на Алтае порядка 320 дней в году - солнечные. Общая площадь вокзала будет превышать 31,5 тыс. квадратных метров сказал гендиректор аэропорта

Он также рассказал, какой будет пропускная способность аэропорта.

1100 пассажиров в час, из них 800 — это внутрироссийские линии и 300 — международные рейсы. В целом данный аэровокзальный комплекс сможет обслуживать в год до 2-2,5 млн пассажиров сообщил Андрей Метцлер

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин провел в Горно-Алтайске совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России​​​. По его словам, власти продолжат создавать комфортные инвестиционные условия для предпринимателей туристической отрасли и анонсировал создание 12 новых круглогодичных курортов.