Москва4 авг Вести.Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) появится в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Михаила Котюкова.

Он пояснил, что в 2023 году заявил о необходимости модернизации уже существующей взлетно-посадочной полосы. После трех лет обсуждений с Росавиацией и Министерством транспорта было решено, что модернизировать ВПП без закрытия аэропорта на данный момент невозможно, поэтому нужна вторая полоса.

Нашли технические возможности начать сейчас проектировать в рамках федеральной концессии вторую ВПП в аэропорту Красноярска. Министр транспорта совещание провел, принципиальное решение одобрил. Сейчас завершающий этап расчетов цитирует Котюкова агентство

Губернатор подчеркнул, что маршрутная сеть аэропорта очень развита, сейчас самолеты летают по 84 направлениям. Пассажиропоток составляет 4,3 миллиона человек.