Началась модернизация парковки в аэропорту Хабаровска В аэропорту Хабаровска стартовала модернизация парковочного комплекса

Москва12 июл Вести.В международном аэропорту Хабаровска началась модернизация парковочного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас там ведутся технические работы и настраиваются терминалы. В связи с этим пассажиров предупредили, что время при въезде и выезде может увеличиться.

"Просим учитывать возможное увеличение ожидания при въезде и планировать время в пути до аэропорта с запасом", — обратилась пресс-служба аэропорта в мессенджере МАХ.

Кроме того, увеличилось время бесплатной стоянки. Пассажирам аэропорта разрешено на первые 20 минут парковать свой транспорт бесплатно.