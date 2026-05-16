Аэропорт Жуковский перешел на работу по согласованию

Москва16 мая Вести.В Росавиации сообщили о временном изменении режима работы аэропорта Жуковский (Раменское).

Воздушная гавань перешла на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами.

Это произошло из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в заявлении ведомства, опубликованного в мессенджере MAX

Пассажирам рекомендовано следить за статусами своих рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани.