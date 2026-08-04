Греф надеется, что "Манжерок" отберет у Куршевеля звание лучшего курорта мира

Греф выразил надежду, что "Манжерок" через 5 лет станет лучшим курортом мира Греф надеется, что "Манжерок" отберет у Куршевеля звание лучшего курорта мира

Москва4 авг Вести.Всесезонный курорт "Манжерок" в Республике Алтай через пять-шесть лет должен стать лучшим в мире вместо альпийского Куршевеля, заявил ИС "Вести" глава Сбербанка Герман Греф.

"Сбер" занимается развитием этого курорта.

Мы должны построить самый лучший курорт в мире. До этого таким горнолыжным курортом был Куршевель. Я надеюсь, что через пять-шесть лет таким курортом в мире будет "Манжерок" сказал Греф

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что "Манжерок" стал точкой роста для всей Республики Алтай.

Курорт "Манжерок" в 2025 году принял больше 1 миллиона гостей.