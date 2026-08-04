Сбер вложится в развитие туризма на Ай-Петри, в Алупке и под Ялтой

Греф рассказал о проектах Сбера по развитию туристической инфраструктуры в Крыму Сбер вложится в развитие туризма на Ай-Петри, в Алупке и под Ялтой

Москва4 авг Вести.В рамках комплексного развития курорта "Мрия" в Крыму Сбербанк намерен развивать близлежащие города и туристическую инфраструктуру. Об этом сообщил ИС "Вести" глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, Крым - один из нескольких регионов, где компания вкладывается в развитие крупных туристических проектов.

Крым мы комплексно развиваем, саму локацию "Мрия", и мы сейчас ведем проектирование еще одного отеля на той же территории и обустройство берега. И, конечно, это развитие близлежащих городов и всей туристической инфраструктуры - гора Ай-Петри, город Алупка, Воронцовский парк, Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Ливадийский парк. В общем, это очень большое количество проектов сообщил Греф

В том же интервью глава Сбербанка выразил надежду, что всесезонный курорт "Манжерок" в Республике Алтай через несколько лет отберет звание лучшего курорта мира у альпийского Куршавеля.