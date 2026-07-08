Москва8 июл Вести.Один из крупнейших всесезонных курортов международного уровня в Республике Алтай "Манжерок", владельцем которого является "Сбербанк ", стал точкой роста для всей республики. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что "Манжерок", имея статус социального инвестора, оказывает поддержку детскому спорту, школам и местным муниципалитетам.

Если говорить о проектах "Сбера", то в рамках развития наших туристических объектов мы комплексно вкладываемся в инфраструктуру, безопасность, технологию и культуру сервиса. Например, "Манжерок". Имея статус социального инвестора, курорт проводит системную работу по развитию региона, оказывая поддержку детскому спорту, школам и помощь местным муниципалитетам. В 2025 году сумма таких инвестиций составила более 100 миллионов рублей. Это не просто курорт, это точка роста для всей республики сказал Ведяхин

Он также отметил, что туризм для "Сбера" сегодня - это часть большой работы по созданию среды, в которой человеку действительно хочется жить и развиваться.