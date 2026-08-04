Москва4 авг Вести.Самая лучшая реклама российских курортов — сарафанное радио, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Ключевая задача — не убеждать гостей в том, что они на лучшем курорте, а создавать все условия, чтобы это стало очевидным. "Сбер" ранее инвестировал в развитие нового горнолыжного курорта "Манжерок" на Алтае.

Зачем убеждать? Надо, чтобы люди один раз приехали, и они будут возвращаться сюда всегда. Если посмотреть на такой показатель, как коэффициент возвращаемости — retention rate, то у нас он самый высокий. Поэтому сюда приезжают люди; самая лучшая реклама — это сарафанное радио, когда вы или ваши друзья рассказали о том, как здесь хорошо. А наша задача — не убеждать кого-то, а делать так, чтобы это был самый лучший курорт в мире, и мы ко всему подходим с такой планкой