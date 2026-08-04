Греф сообщил о подготовке большого проекта Сбера на Истринском водохранилище Греф сообщил о концептуальной подготовке проекта курорта в Подмосковье

Москва4 авг Вести.В Московской области на Истринском водохранилище ведется концептуальная подготовка большого курортного проекта. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, компания стремится выбрать правильный концептуальный подход того, что будут строить у водоема.

У нас есть большой проект, который мы сегодня пока концептуально готовим, это проект в Московской области на Истринском водохранилище. Но это немножко более отдаленные перспективы, потому что мы хотим выбрать очень правильный концептуальный подход к тому, что мы там будем делать сказал Греф

Глава Сбербанка также отметил, что в других регионах страны реализуются большие благотворительные проекты.

У нас в этом году ведутся в 30 регионах страны большие благотворительные проекты по развитию парков, скверов. Мы дарим фонтаны, мы развиваем набережные. И в этом году осенью у нас будет открытие уже законченных проектов примерно в 10 городах добавил он

Ранее Греф сообщил о планах Сбербанка вложиться в развитие туризма на Ай-Петри, в Алупке и Ливадийском дворце в Республике Крым.