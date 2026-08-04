Москва4 авг Вести.В России в ближайшие годы будут созданы 12 новых круглогодичных курортов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма в Горно-Алтайске.

Реализуем масштабный проект – "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в десяти субъектах будут построены 12 круглогодичных курортов сказал он

По его словам, в 2026 и 2027 годах регионы получат по девять миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Также планируется модернизировать 75 аэропортов, в 38 из них уже идут ремонтные работы.

Мишустин также напомнил о том, что в стране уже работает комплекс инструментов господдержки туризма. В частности, речь идет о программе льготного кредитования, с помощью которой уже строятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тысячи номеров. Также возводятся 40 круглогодичных объектов: аквапарки, парки развлечений и горнолыжные курорты. Общий объем инвестиций в эти проекты составил порядка 1,6 млрд рублей, 1 трлн из которых – субсидируемый кредитный портфель.

Ранее 4 июня глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал ИС "Вести" об инвестициях в развитие курортов Крыма.