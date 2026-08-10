Москва10 авг Вести.Правовой статус пребывания в РФ семьи американского фермера Джастаса Уолкера, известного как "веселый молочник", урегулирован. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с РИА Новости.

По словам Волк, Миграционная служба МВД контролирует сложившуюся ситуацию.

Сегодня у руководства ГУМВД России по Алтайскому краю состоялась встреча с Джастасом Уолкером и его супругой, в ходе которой правовой статус членов семьи был урегулирован указала официальный представитель в беседе с агентством

Ранее сообщалось, что вид на жительство семьи Уолкера аннулирован, из-за чего им грозит выдворение из России. Позже сам фермер рассказал, что ситуация разрешилась, и угроза выдворения оказалась недоразумением.