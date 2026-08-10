Российское гражданство обойдется "веселому молочнику" в 200 тысяч рублей Оформление гражданства РФ семье фермера Уолкера будет стоить 200 тысяч рублей

Москва10 авг Вести.Оформление гражданства РФ семье американского фермера Джастаса Уолкера, который ранее заявил о возможном выдворении жены и детей из страны, обойдется в 200 тысяч рублей. Это размер госпошлины на четверых человек, рассказал он в беседе с РИА Новости.

Уолкер, известный в России как "веселый молочник", проживает с семьей в Алтайском крае порядка десяти лет​​​. У него есть гражданство РФ, у жены и детей - вид на жительство.

Ранее фермер заявил, что ему "позвонили с информацией" о том, что его семью якобы "выдворяют из страны".

Однако в МВД эту информацию опровергли, правовой статус членов семьи был урегулирован.

По словам Уолкера, семье разрешили остаться в РФ и настоятельно порекомендовали заняться оформлением российского гражданства.

У нас единственное, что осталось, - пошлина, госпошлина в этом году сильно повысилась, сейчас 50 тысяч рублей на человека, то есть нам 200 тысяч надо на семью рассказал Уолкер

Он отметил, что трое его детей рождены в России, это их родина. И он как гражданин страны имеет право передать им свое гражданство.

Сейчас моя задача ясна. Мне настоятельно рекомендовали, что все-таки сейчас лучший шаг — это получить гражданство. Для нас 200 тысяч рублей - существенная сумма, но мы разберемся сказал фермер

Ранее сообщалось, что вид на жительство семьи американского фермера и блогера Джастаса Уолкера аннулирован, им грозит выдворение из страны. Аграрий заявил, что получил соответствующее уведомление из УФМС.