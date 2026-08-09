Москва9 авг Вести.Семью американского фермера Джастаса Уолкера, известного как "Веселый молочник", пока не выдворяют из России. Такое заявление в комментарии РИА Новости сделал источник, близкий к правоохранительным кругам Алтайского края.

Решения об административном выдворении из России жены и детей Уолкера в настоящее время нет сказал он

По словам собеседника агентства, фермер приглашен на понедельник, 10 августа, в миграционную службу для разъяснений о причинах нарушения законодательства. Источник уточнил, что супруга и дети "Веселого молочника" не имеют паспорта РФ, проживают здесь по виду на жительство и обязаны лично или почтой уведомлять органы миграции о планах остаться в стране дольше сроков, отведенных законом, однако они этого не сделали.

Сам Уолкер имеет гражданство РФ, поэтому выдворение ему не грозит.

5 августа Джастас Уолкер рассказал в соцсетях, что ему "позвонили с информацией" о том, что его семью якобы могут депортировать. Источник ТАСС сообщал, что жена и дети Уолкера уехали в гости в Красноярск и явиться в миграционную службу не могут, поэтому в ведомство отправится он сам. Фермер указал, что они с семьей не хотят уезжать из страны. По его словам, он купил билеты в Стамбул на случай, если придется покинуть РФ.

Американец впервые уехал в Россию еще в 90-х. В 2000-м семья уехала обратно в США, но в итоге обосновалась в России. В октябре 2016-го Джастас с женой Ребеккой купили землю на Алтае. Прозвище "Веселый молочник" закрепилось за ним в 2014-м после выхода репортажа про санкции на телеканале "Россия-1". Речь шла об импортозамещении, и журналисты уточнили у фермера, зачем покупателям приобретать именно его сыр, если есть итальянская моцарелла. В ответ Уолкер рассмеялся и сказал: "Не будет вашего итальянского сыра!".