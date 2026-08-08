"Веселый молочник" рассказал, куда поедет из России в случае депортации семьи Американец Уолкер, переехавший на Алтай в 2016 году, купил билет до Стамбула

Москва8 авг Вести.Американец Джастас Уолкер, который десять лет живет с семьей на Алтае, сообщил о покупке билета в Стамбул. Обращение блогера размещено в его Telegram-канале.

5 августа Уолкер рассказал в соцсетях, что ему "позвонили с информацией" о том, что его семью якобы могут депортировать. По данным источника ТАСС, дело в том, что своевременно не был продлен вид на жительство жены и детей фермера, а самому Уолкеру депортация не грозит - он имеет гражданство РФ. Источник заявил, что жена и дети Уолкера уехали в гости в Красноярск и явиться в миграционную службу не могут, поэтому в ведомство отправится он сам. Фермер указал, что они с семьей не хотят уезжать из страны.

В свежем посте Уолкера размещено новое видеообращение.

Мы в среду (на среду. - Прим. ред.), 12 числа, купили билеты из Стамбула (до Стамбула. – Прим. ред.), потому что сказали, что три дня будет, ну, с понедельника сообщил фермер

Мужчина выразил надежду, что ситуация окажется ошибкой. Он также добавил, что живет в стрессе и успел поседеть.

Визит фермера в миграционную службу для разъяснений назначен на 10 августа.

Джастас Уолкер впервые уехал в Россию еще в 90-х. В 2000-м семья уехала обратно в Америку, но затем вернулись в Россию. В октябре 2016-го Джастас с женой Ребеккой купили землю на Алтае. Прозвище "Веселый молочник" закрепилось за ним в 2014 году после выхода репортажа про санкции на телеканале "Россия-1". Речь шла об импортозамещении, и журналисты уточнили у американца, зачем покупать его сыр, если есть итальянская моцарелла. В ответ мужчина рассмеялся и сказал: "Не будет вашего итальянского сыра!".