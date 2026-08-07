Москва7 авг Вести.Вид на жительство семьи американского фермера и блогера Джастаса Уолкера аннулировано, теперь им грозит выдворение из страны. Об этом аграрий рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, он получил соответствующее уведомление из УФМС.

Мы находимся просто в таком шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в девять часов утра узнавать, что конкретно, увидим постановление относительно нас – конкретно, что случилось, что произошло сказал американец

Уолкер отметил, что он и его семья не хотят уезжать из России, особенно при условии, что они вложили много средств в строительство и развитие своего проекта на Алтае. Поэтому иностранцы намерены попытаться обжаловать предписание.

Джастас Уолкер живет в России с 1994 года. Прозвище "веселый молочник" закрепилось за ним в 2014 году после выхода репортажа про санкции на телеканале "Россия-1". Речь шла об импортозамещении, и журналисты спросили американца, зачем покупать его сыр, если есть итальянская моцарелла. В ответ мужчина заразительно засмеялся и заявил "Не будет вашего итальянского сыра!". За эту эмоциональность его и прозвали в народе "веселым молочником".