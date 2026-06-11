МВД: мексиканец выдворен из России за нарушение миграционных правил и пьянство

В МВД разъяснили, за что выдворили ульяновского мексиканца из России МВД: мексиканец выдворен из России за нарушение миграционных правил и пьянство

Москва11 июн Вести.В МВД России разъяснили причины выдворения из страны гражданина Мексики, который проживал в Ульяновске. Информация поступила в ответ на запросы СМИ и обращения депутатов.

В ведомстве напомнили, что в 2018 году мужчина получил вид на жительство в Санкт-Петербурге. В октябре 2025 года у него истек срок регистрации по месту жительства. В ноябре 2025 года мужчину поставили на миграционный учет в Ульяновске до 2027 года, но с условием ежегодного подтверждения проживания на территории Российской Федерации.

В 2025 году иностранца неоднократно привлекали к ответственности за административные правонарушения, в том числе за распитие алкоголя в общественных местах. Кроме того, он не предоставил ежегодное уведомление о подтверждении своего проживания в России.

В связи с этим 5 июня текущего года мексиканцу назначили штраф и принудительное выдворение за пределы РФ.

5 июня в отношении мужчины ОВМ ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы РФ говорится в публикации МВД на платформе MAX

В МВД назвали странными обвинения со стороны законодателей в адрес ведомства о бюрократических проволочках, подчеркнув, что полиция строго руководствуется законами, которые принимает депутатский корпус.

Иностранным гражданам, независимо от их статуса, необходимо своевременно урегулировать свое правовое положение в России и неукоснительно соблюдать законодательство РФ.