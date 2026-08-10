Москва10 авгВести.Американский фермер Джастас Уолкер, известный как веселый молочник, выехал в миграционную службу Барнаула, после сообщения о том, что его жену и детей собираются выдворить из России.
Имеющий российское гражданство Уолкер живет с семьей в Алтайском крае около десяти лет. Его жена и дети имеют вид на жительство в России. Джастас Уолкер опубликовал в соцсетях видео, где сообщил, что его семью якобы выдворяют из страны.
Мы пойдем в понедельник узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, но все же, если все-таки подтвердиться то, что нам говорят - это аннулирование ВНЖ - то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехаласообщил Уолкер на видео
Ферма Уолкера находится в Солонешенском районе Алтайского края, более чем в 300 километров от Барнаула, поэтому путь займет несколько часов.