В Алтайском крае веселый молочник Уолкер будет разбираться с выдворением семьи Семью фермера Уолкера могут лишить вида на жительство в России

Москва10 авг Вести.Американский фермер Джастас Уолкер, известный как веселый молочник, выехал в миграционную службу Барнаула, после сообщения о том, что его жену и детей собираются выдворить из России.

Имеющий российское гражданство Уолкер живет с семьей в Алтайском крае около десяти лет​​​. Его жена и дети имеют вид на жительство в России. Джастас Уолкер опубликовал в соцсетях видео, где сообщил, что его семью якобы выдворяют из страны.

Мы пойдем в понедельник узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, но все же, если все-таки подтвердиться то, что нам говорят - это аннулирование ВНЖ - то у нас будет всего лишь несколько дней на то, чтобы семья уехала сообщил Уолкер на видео

Ферма Уолкера находится в Солонешенском районе Алтайского края, более чем в 300 километров от Барнаула, поэтому путь займет несколько часов.