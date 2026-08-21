В ФСБ предупредили о попытках Киева вовлекать молодежь РФ в терроризм ФСБ предупредила об активной вербовке СБУ российской молодежи

Москва21 авг Вести.Спецслужбы Украины активно используют молодых людей для подготовки терактов на территории России, молодежь зачастую слабо осознает связь между содеянным и тяжестью наказания. Об этом сообщил оперативный сотрудник УФСБ по ЛНР в интервью ИС "Вести".

Они вовлекают молодых людей в преступную деятельность, при этом не предупреждая их о возможных последствиях, так как молодежь легко поддается вербовке и слабо осознает связь между содеянным и тяжестью неотвратимого наказания. Молодые люди ломают свою жизнь в угоду интересам преступного киевского режима. Призываем граждан не повторять их ошибки сказал оперативный сотрудник

20 августа в ЛНР задержали двух молодых людей, которые собирали по заданию Службы безопасности Украины сведения для подготовки теракта против местного министра внутренних дел. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.