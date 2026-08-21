ФСБ призвала сообщать о контактах с украинскими спецслужбами В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки украинскими спецслужбами

Москва21 авг Вести.Единственный верный выход, если с вами связались вербовщики спецслужб Украины, сразу рассказать об этом российским правоохранительным органам, сообщил оперативный сотрудник УФСБ по ЛНР в интервью ИС "Вести".

Лицо освобождается от ответственности, если оно добровольно и своевременно сообщило о совершенных действиях и способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации сказал оперативный сотрудник

20 августа в ЛНР задержали двух мужчин, которые собирали по заданию Службы безопасности Украины сведения для подготовки теракта против местного министра внутренних дел. Против обоих возбудили уголовное дело о государственной измене. Им грозит пожизненное лишение свободы.