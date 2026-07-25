Песков: боевые действия в зоне СВО могут остановиться до конца суток

Конфликт на Украине может остановиться до конца суток, но при условии Песков: боевые действия в зоне СВО могут остановиться до конца суток

Москва25 июл Вести.Боевые действия в зоне СВО могут остановиться до конца суток при условии, что киевский режим примет соответствующие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Омске призвал заморозить и остановить конфликт на Украине.

Как рассказал Песков на вопрос журналистов, боевые действия на Украине могут быть прекращены еще до конца суток при выполнении условий, которые были изложены в МИД РФ два года назад.

Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения сказал Песков

В 2024 году на встрече в МИД Путин назвал условия для завершения украинского конфликта. Среди них отказ Киева от вступления в НАТО и вывод ВСУ из Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.