Смена риторики Зеленского: в войне нет решений для всех сторон "СТРАНА.UA": Зеленский скорректировал позицию по завершению конфликта

Москва16 сен Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский пересмотрел подход к вопросу урегулирования конфликта с Россией, пишет "СТРАНА.ua".

В интервью CBC News украинский лидер откровенно констатировал: в текущих условиях невозможно договориться так, чтобы это устроило всех.

Буду честен: в этой войне нет решений, выгодных для всех сторон заявил Зеленский

Украинское издание отметило, что в сентябре 2024 года Зеленский презентовал и активно продвигал собственную инициативу: так называемый «план победы». В последнее время Киев и его сторонники практически не упоминают его в своих речах.

Со стороны Москвы позиция остаётся неизменной: пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что условия урегулирования, озвученные Владимиром Путиным два года назад, сохраняют свою актуальность. Он также добавил, что любые страны мира способны использовать свое влияние на киевский режим, чтобы подтолкнуть его к большей гибкости.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что российская сторона на протяжении всего переговорного процесса не допускала принципиальных корректировок своей позиции по вопросу украинского урегулирования.

Глава российского МИД также заявил, что если бы США не отошли от договоренностей Анкориджа, украинский конфликт закончился бы еще год назад.