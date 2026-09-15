Лавров: мы бы уже год жили без войны, не отойди США от договоренностей Анкориджа Лавров сообщил о потерянном шансе на "год без войны"

Москва15 сен Вести.Если бы американцы не отошли от договоренностей, которые были достигнуты по время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, украинский конфликт закончился бы еще год назад. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, посвященного ситуации вокруг Украины и юридической агрессии стран Запада.

Мы не ставим никаких искусственных целей [СВО]. Мы делаем все, чтобы максимально ограничить людские потери. Прежде всего среди гражданского населения, но и наших военных, конечно, мы особо бережем. Если бы американцы не отошли от договоренности Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны сказал он

Ранее министр отмечал, что именно европейские страны отговорили Трампа от сохранения американского предложения о прекращении боевых действий, которое ранее Россия приняла в Анкоридже.