Москва15 сен Вести.Европейский парламент является "гнездом взяточников", из которого выносили миллионы долларов. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, а также членами и наблюдателями Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств.

По его словам, дело с похищением миллионов долларов успешно "замяли, как будто этого и не было".

Европейский парламент - это гнездо взяточников. Я говорю это со всей ответственностью сказал Алиев

Президент Азербайджана также подчеркнул, что Европарламент состоит из исламофобов.

15 июля автор ИС "Вести" Ольга Скабеева заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский, наградив орденом Европы председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, дал ей своеобразную взятку за членство Украины в ЕС.