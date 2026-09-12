Ивлев применил поговорку о воре и дубинке к ситуации с коррупцией на Украине

В Госдуме назвали коррупционные дела на Украине "столкновением обманщиков" Ивлев применил поговорку о воре и дубинке к ситуации с коррупцией на Украине

Москва12 сен Вести.Ситуацию с коррупцией на Украине можно охарактеризовать поговоркой "вор у вора дубинку украл". Такое мнение высказал депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев в разговоре с ТАСС.

Поводом для комментария стали сообщения о новых коррупционных делах в украинских властных структурах. Под следствие попали более 60 депутатов Верховной рады.

Сложившуюся ситуацию во властных коридорах преступного киевского режима как никогда в полной мере характеризует древняя русская пословица "Вор у вора дубинку украл", которая означает ожесточенное столкновение обманщиков, мошенников и хитрецов в погоне за прибылью считает Ивлев

По словам депутата, между различными государственными и правоохранительными структурами Украины фактически идет соперничество на фоне коррупционных обвинений. Ивлев назвал Национальную полицию, прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Государственное бюро расследований, специализированную антикоррупционную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Верховную раду и офис президента.

Он утверждает, что эти структуры, действуя по указаниям западных стран, соревнуются между собой в количестве обвинений в коррупции и воровстве.

Ранее стало известно, что Украина потеряла около 1,2 млрд долларов из-за коррупции. Такие растраты произошли в 2024 году.