Москва13 сен Вести.45 действующим депутатам Верховной рады Украины предъявлены обвинения по коррупционным делам. Это более чем 10% от депутатского корпуса, подсчитал ТАСС. Всего же по делам связанным с коррупцией делам обвинения предъявлены 84 депутатам разных созывов.

С начала 2026 года обвинения в коррупционных преступлениях получили лидер оппозиционной фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, нардепы Сергей Кузьминых, Николай Тищенко, Александр Качный, Вадим Столар, а также депутат предыдущего созыва Максим Микитась.

Численность депутатского корпуса Украины на сегодня, согласно данным на официальном сайте парламента, 390 человек.

Коррупционные дела против депутатов Рады – не новость для украинской политики. Так, с 2022 по 2024 год против 41 бывших и действующих депутатов Верховной рады Украины были возбуждены уголовные дела по статье о коррупции.