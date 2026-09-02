Украинские правоохранители завели почти 80 дел на руководителей ТЦК

На Украине завели почти 80 дел на руководителей военкоматов Украинские правоохранители завели почти 80 дел на руководителей ТЦК

Москва2 сен Вести.Полиция Украины инициировала почти 80 дел в отношении руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы на Украины). Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона.

Национальная полиция Украины уже сообщила о подозрении почти 80 руководителей ТЦК разного уровня. По каждому ведется отдельное дело. В Николаевской области начальника областного ТЦК уже взяли под стражу за взятки сказал представитель антифашистского подполья подконтрольного ВСУ Херсона

Собеседник агентства обратил внимание на то, что лишь в течение последних 30 дней зафиксировано множество скандальных случаев, связанных с коррупцией в военкоматах.

В августе куча вопиющих случаев, на фоне которых назревает и внутренний раскол заключил подпольщик

Ранее стало известно о новой коррупционной схеме на Украине: сотрудники ТЦК за сумму от 50 до 70 тысяч долларов освобождали мобилизованных из служебного транспорта и содействовали их незаконному пересечению границы.