Москва2 сенВести.Полиция Украины инициировала почти 80 дел в отношении руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы на Украины). Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона.
Национальная полиция Украины уже сообщила о подозрении почти 80 руководителей ТЦК разного уровня. По каждому ведется отдельное дело. В Николаевской области начальника областного ТЦК уже взяли под стражу за взяткисказал представитель антифашистского подполья подконтрольного ВСУ Херсона
Собеседник агентства обратил внимание на то, что лишь в течение последних 30 дней зафиксировано множество скандальных случаев, связанных с коррупцией в военкоматах.
В августе куча вопиющих случаев, на фоне которых назревает и внутренний расколзаключил подпольщик
Ранее стало известно о новой коррупционной схеме на Украине: сотрудники ТЦК за сумму от 50 до 70 тысяч долларов освобождали мобилизованных из служебного транспорта и содействовали их незаконному пересечению границы.