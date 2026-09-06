NYT: Киев потерял около $1,2 млрд из-за коррупции в закупках оружия в 2024 году

На Западе посчитали, что Киев потерял за 2024 год 1,2 млрд долларов на коррупции NYT: Киев потерял около $1,2 млрд из-за коррупции в закупках оружия в 2024 году

Москва6 сен Вести.Украина потеряла около 1,2 млрд долларов на коррупции в закупках вооружения за один год. Об этом пишет газета New York Times.

Уточняется, что речь идет о закупках вооружения в 2024 году.

Только за 2024 год Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов на мошенничестве, растратах и халатности отмечается в буликации

По информации газеты, при закупке оружия имели место быть предварительная предоплата, заключение сделок с посредниками вместо прямых закупок, а также присуждение контрактов компаниям, которые уже ранее не укладывались в сроки или обвинялись в коррупции. Так, в одном случае компания не смогла поставить ни одного из 600 дрнов, после чего получила заказ еще на 1950 беспилотников. Из них в срок были поставлены 50 единиц.

3 сентября американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, в которой констатирует значительное падение уровня поддержки главы киевского режима Владимира Зеленского среди населения. Причиной названа серия громких коррупционных скандалов.