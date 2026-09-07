Военэксперт указал на скрытую угрозу от Трампа в адрес окружения Зеленского Баранец: Трамп подготовил для Зеленского черную метку на фоне переговоров

Москва7 сен Вести.Вероятно, президент США Дональд Трамп послал главе киевского режима Владимиру Зеленскому черную метку в виде публикации о коррупции на Украине. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец в своей колонке для KP.RU.

Он обратил внимание на публикацию в газете The New York Times секретных правительственных отчетов США о расследовании коррупции в оборонных закупках Украины. Аудиторы установили, что только за 2024 год Киев потерял минимум 1,2 млрд долларов военного бюджета. На эти средства ВСУ могли приобрести свыше 120 танков и почти 400 бронеавтомобилей.

Эксперт указал, что дата публикации разоблачающих сведений подозрительно совпадает с переговорами, которые от лица Трампа проводили его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер.

Любопытно, что почти 2 года лежавший в аудиторских архивах секретный отчет о коррупции на Украине The New York Times засветила только сейчас. Когда в Киеве побывали посланники Трампа Уиткофф и Кушнер. Может, президент США и таким образом посылает Зеленскому и его вороватому окружению еще одну черную метку заявил Баранец

Ранее американский журнал Foreign Policy констатировал, что именно из-за коррупционных скандалов на Украине снизился рейтинг доверия Зеленскому. В публикации подчеркивается, что в делах постоянно фигурируют люди из ближнего круга лидера киевского режима.