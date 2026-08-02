Журналист: США послали сигнал Киеву через напоминание о сделке по редкоземам

Журналист: напоминание США о сделке по редкоземам стало сигналом для Киева Журналист: США послали сигнал Киеву через напоминание о сделке по редкоземам

Москва2 авг Вести.Президент США Дональд Трамп в течение суток сделал два заявления, адресованных главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Смысл высказываний американского лидера сводится к тому, что зависимость от Вашингтона не делает Зеленского "своим". Такое мнение высказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

По его оценке, заявления Трампа стали сигналами для главы киевского режима.

Слова Трампа о том, что США могут забрать на Украине все, что захотят - это второе за сутки напоминание Зеленскому о том, что "быть чьим-то" вовсе не означает "стать своим". Первое напоминание было, когда Трамп, говоря про Patriot, заявил: "Мы должны быть осторожны с тем, кому выдаем лицензии" считает Богданов.

В интервью Financial Times Трамп усомнился в передаче Киеву лицензии на ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Следом в разговоре с Real America’s Voice он подчеркнул, что соглашение по редкоземам позволяет США получить доступ к украинским ресурсам в любой момент.

Журналист также рассказал, о чем свидетельствует поддержка Трампом "закона Грэма".