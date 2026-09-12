Меркурис заявил, что западная помощь разворовывается на Украине Аналитик Меркурис: Киев разворовывает финансовую помощь Запада

Москва12 сен Вести.На Украине разворовываются деньги, которые киевский режим получает от Запада. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

При этом он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит получать от Европы финансовую помощь и вооружение.

За последнее время на Украине появилось еще больше обвинений в коррупции. Продолжаются различные аресты и судебные преследования сказал аналитик в подкасте на YouTube-канале

По его словам, коррупция в стране не утихает, а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает свою деятельность.

Ранее стало известно, что НАБУ взяло под следствие более 60 депутатов Верховной рады.

Между тем в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что при обыске у руководителя одного из подразделений офиса генпрокурора Украины нашли сейф, доверху набитый деньгами.