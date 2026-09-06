Меркурис заявил об осознании Западом возможного поражения Украины Аналитик Меркурис: на Западе стали осознавать неизбежность поражения Украины

Москва6 сен Вести.В Киеве и западных странах все отчетливее понимают, что развитие вооруженного конфликта складывается не в пользу Украины. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По оценке эксперта, на выводы западных политиков влияют такие значения, как положение на линии фронта, ситуация в воздушном пространстве и ухудшение экономических показателей.

Он полагает, что признаки постепенного кризиса становятся заметны не только на Украине, но также в Европе и США.

Постепенно начинают понимать, что этот конфликт проигрывается подчеркнул Меркурис

Аналитик добавил, что дополнительную обеспокоенность у оппонентов Москвы вызывает неспособность санкций оказать на Россию ожидаемое давление.

Ранее Меркурис заявлял, что потеря порта Одессы грозит Украине крахом экономики.