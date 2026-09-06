В Британии рассказали о реакции Запада на обстановку в зоне СВО Аналитик Меркурис: Запад начал осознавать неизбежность поражения Украины

Москва6 сен Вести.Киевский режим и страны Запада, глядя на ситуацию в зоне СВО, начинают осознавать, что Украина проигрывает в этом конфликте. На это указал британский аналитик Александр Меркурис в подкасте на YouTube-канале The Duran.

По его словам, безумие Запада – это следствие нарастающего и медленно продвигающегося коллапса на передовых линиях конфликта в небе в экономике и во многих других отраслях.

В Киеве, в западных столицах и в Соединенных Штатах постепенно начинают понимать, что этот конфликт проигрывается добавил эксперт

Другой причиной агонии противников Москвы Меркурис назвал осознание, что им не удастся запугать Россию и сломить ее многочисленными санкциями.

Ранее бывший британский дипломат Аластер Крук заявил, что украинская экономика оказалась на грани краха из-за ударов российских военных по транспортно-логистической системе.