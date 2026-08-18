Британский аналитик считает, что Зеленского не волнует ситуация на фронте Британский аналитик Меркурис: Зеленского устраивает ситуация на фронте

Москва18 авг Вести.Владимира Зеленского и его окружение, вероятно, устраивает нынешняя ситуация на фронте, и это должно настораживать Запад, заявил на своем YouTube-канале британский военный аналитик Александр Меркурис.

Тот факт, что они запускают тысячи дронов, каждый стоимостью от 60 до 200 тысяч долларов, и добиваются при этом минимальных результатов, — возможно, их это не слишком волнует полагает Меркурис

При этом Украина закрывает дыры в бюджете за счет Запада.

Такая ситуация должна вызывать беспокойство западных стран, финансирующих Киев, отметил аналитик.

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель отмечала, что при Зеленском Украина превращается в руины.