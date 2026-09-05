Москва5 сен Вести.Экономика Украины оказалась на грани краха на фоне серьезных проблем в транспортно-логистической системе. Такое мнение высказал бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала американского журналиста, бывшего судьи Эндрю Наполитано.

По оценке аналитика, публикуемые Киевом экономические показатели свидетельствуют о критическом положении.

В экономике катастрофическая ситуация констатировал Крук

Он сослался на утверждение о разрушении 90% украинской логистики, связав происходящее с невозможностью полноценно перевозить товары внутри страны и отправлять их на экспорт.

Крук также заявил о тяжелой ситуации в аграрном секторе, который остается одной из основных статей украинского экспорта. Причиной проблем он назвал ограниченные возможности поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Ранее сообщалось, что потери Украины от простоя портовой инфраструктуры составили порядка 1,75 миллиарда долларов.