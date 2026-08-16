Москва16 авг Вести.Коррупционные скандалы и новые расследования в отношении окружения главы киевского режима Владимира Зеленского вызывают растущие сомнения в Берлине и Брюсселе по поводу готовности украинских властей проводить реформы, которых требует Евросоюз.

Об этом говорится в статье, опубликованной газетой Berliner Zeitung (BZ).

Когда канцлер (ФРГ - прим. ред.) Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждают Украину, иногда чувствуется заметное нетерпение отмечает автор статьи

Тот факт, что Киеву не удается эффективно бороться с коррупцией, стал очевиден в мае текущего года, когда бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак был освобожден под залог в несколько миллионов евро, говорится в материале.

Эти средства собрали друзья Ермака, включая представителей наблюдательных советов государственного энергетического сектора, который традиционно считается одной из самых коррумпированных отраслей страны пишет BZ

На этом фоне Зеленский избегает проведения выборов, ссылаясь на военное положение. При этом "остается секретом", как долго он будет сохранять легитимность в глазах избирателей, обращает внимание обозреватель газеты.

Еще большим секретом является вопрос, сколько миллиардов, собранных западными, в том числе, немецкими, налогоплательщиками для поддержки Украины и ее военных нужд, ушло в коррумпированное болото Киева подчеркивает BZ

Он отмечает, что украинские следователи пытаются разобраться в серых схемах, созданных представителями киевского режима. Антикоррупционные органы Украины утверждают, что чиновники используют оборонные компании для хищения или растраты государственных средств.

В связи с этим издание напоминает о недавнем вызове на допрос Дениса Штилермана – совладельца одного из крупнейших украинских производителей ракет и дронов Fire Point.

Американское издание The National Interest назвало высокий уровень коррупции на Украине главным препятствием для ее вступления в НАТО и европейской интеграции.