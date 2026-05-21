Zeit: в ЕС требуют от Зеленского расследовать коррупционный скандал Zeit: Евросоюз добивается от Зеленского расследования дела Ермака

Москва21 мая Вести.Главы стран Евросоюза (ЕС) обратились к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием расследовать коррупционный скандал на Украине, в частности, дело в отношении бывшего главы его офиса Андрея Ермака, сообщает газета Zeit.

Киеву необходимо сделать это для того, чтобы стать в будущем членом ЕС, отмечает газета.

Европейцы пришли к единому мнению: если Украина хочет сохранить возможность вступления в ЕС, ей необходимо в рамках правового государства выяснить, насколько высоко в государственной иерархии простирается этот скандал подчеркивает Zeit

После отставки Ермака в 2025 году канцлер Германии Фридрих Мерц проводил с Зеленским беседы по вопросу коррупции в стране и "дал понять, что Украина находится на перепутье из-за коррупционного скандала", уточняет газета.

Кроме Мерца, этот вопрос с Зеленским обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, поясняет Zeit.

Однако власти Украины до сих пор не выполнили требование европейских политиков.

Между тем Ермаку 11 мая предъявлено обвинение в участии в отмывании денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины обнародовала в суде переписку Ермака с гадалкой Вероникой Аникиевич, записанной в его мобильном телефоне как "Вероника Фэншуй".

Аникиевич консультировала Ермака по различным вопросам. В частности, советовала ему вовремя покинуть Украину. Сам Ермак отрицает свою связь с Аникиевич.