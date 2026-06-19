Москва19 июнВести.Украина уже длительное время использует западные страны для отмывания денег. Об этом сообщила американская журналистка Кэндис Оуэнс.
По ее словам, контакты с Украиной не приносят пользы другим политикам, передает РИА Новости.
Все, к чему они прикладывают руки, коррумпированорассказала журналистка
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что коррупция на Украине достигла таких масштабов, при которых руководство страны ворует буквально на всем.
Позже Владимир Соловьёв заявил, что власть на Украине всегда была продажной, для нее коррупция стала способом существования.