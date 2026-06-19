Журналистка Оуэнс рассказала об использовании Киевом Запада для отмывания денег Американская журналистка Оуэнс: Киев использует Запад для отмывания денег

Москва19 июн Вести.Украина уже длительное время использует западные страны для отмывания денег. Об этом сообщила американская журналистка Кэндис Оуэнс.

По ее словам, контакты с Украиной не приносят пользы другим политикам, передает РИА Новости.

Все, к чему они прикладывают руки, коррумпировано рассказала журналистка

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что коррупция на Украине достигла таких масштабов, при которых руководство страны ворует буквально на всем.

Позже Владимир Соловьёв заявил, что власть на Украине всегда была продажной, для нее коррупция стала способом существования.