Килинкаров: Британия отмывает идущие Украине миллиарды, в этом ее роль и интерес

Килинкаров заявил, что Британия отмывает идущие Украине миллиарды Килинкаров: Британия отмывает идущие Украине миллиарды, в этом ее роль и интерес

Москва28 авг Вести.Роль и интерес Британии заключается в отмывании идущих Украине миллиардов долларов и евро. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Сегодня на Украину идут сотни миллиардов долларов и евро, текут просто рекой на Украину, конечно, это большое искушение для украинской власти. Я думаю, что вся финансовая машина Британии в том числе работает на отмывание вот этих финансовых ресурсов. Я думаю, в этом заключается роль и интерес Британии сказал он

Ранее Килинкаров заявил, что ни один правоохранительный орган Украины не может возбуждать уголовные дела в отношении нечистого на руку главы киевского режима Владимира Зеленского до тех пор, пока тот является президентом.