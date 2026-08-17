Килинкаров: Европа платит, а Британия управляет всеми процессами на Украине

Экс-депутат Рады - об участии Германии и Британии в финансировании Украины Килинкаров: Европа платит, а Британия управляет всеми процессами на Украине

Москва17 авг Вести.Британия напрямую участвует в конфликте на Украине, при этом основное финансирование идет из Германии. Об в интервью ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, европейцы платят, а британцы управляют всеми процессами на Украине.