Москва17 авгВести.Британия напрямую участвует в конфликте на Украине, при этом основное финансирование идет из Германии. Об в интервью ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, европейцы платят, а британцы управляют всеми процессами на Украине.
По поводу финансирования Украины: Британия стоит далеко не на первых позициях. Это вообще для меня удивительная история, когда фактически политическим руководством Украины управляют британские спецслужбы, а основное финансирование идет из Германии. Я не знаю, насколько это приемлемо для тех же самых европейцеврассказал Спиридон Килинкаров