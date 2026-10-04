Килинкаров: ситуация на поле боя и в тылах складывается не в пользу Украины

Экс-депутат Верховной рады указал на бедственное положение Украины Килинкаров: ситуация на поле боя и в тылах складывается не в пользу Украины

Москва4 окт Вести.Украина терпит поражение не только на поле боя, но в тылу, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью "Соловьёв live" для ИС "Вести".

По его словам, Зеленский подписал с Британией столетнюю сделку, но результата нет.

Украина подписала и с американцами договор о редкоземельных металлах. И как там инвестиции? Они рекой полились на Украину, что-то начали разрабатывать и добывать? Ничего этого нет. Подписать они могут все, что угодно. Но на самом деле ситуация крайне сложная для Киева и ничего с этим сделать нельзя. Сам факт, что Зеленский признается в том, что в этой войне победителей не будет, говорит о том, что у Украины нет шансов на победу отметил Спиридон Килинкаров

Экс-депутат Рады добавил, что сейчас на Украине идет процесс поиска другого варианта выхода из конфликта, сохранив лицо.

Надо сделать вид, что Европа не проиграла войну - войну, которую она же и заказала. Потому что, если европейцы оплачивают войну и не кладут ни одного цента на мир, значит, они заказали войну считает политик

По его словам, Украина согласилась на то, чтобы такую услугу европейцам оказать, а что теперь с этим делать, не совсем понятно.

На поле боя ситуация складывается не в пользу Украины. В тылах фактически беда бедовая, тылы трещат по швам. заявил Спиридон Килинкаров

Он добавил, что начались удары по мостам, по дата-центрам, маркетплейсам и металлургическим предприятиям; "уже все прекращает свое существование".