Москва20 сен Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому предложили услугу "политика под ключ". Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Что касается британцев, в том-то и дело. Человек, который зашел на столь высокий пост и не понимал, что делать с этой страной, тут нашлись британцы, которые ему сказали: "Владимир Александрович, мы готовы тебе предложить услугу". Она называется "политика под ключ". Мы все организуем сами. Встречи, саммиты, мероприятия. Мы предоставим свою финансовую структуру, все, что необходимо для того, чтобы это работало. Мы договоримся с американцами, мы будем разговаривать с европейцами мы будем готовить вам доклады, будем писать вам выступления, мы вам все сделаем под ключ. Вот человек, который пришел во власть, не понимает, зачем он туда пришел он хочет, какова его цель