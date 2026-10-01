Килинкаров призвал Европу "поставить свои грабли в сарай и закрыть их на замок" Килинкаров: Европе пора поставить свои грабли в сарай и закрыть их на замок

Москва1 окт Вести.Европа в очередной раз пытается наступить на те же гребли, стремясь вести серьезный конфликт, Западу пора бы убрать их в сарай и закрыть на замок. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По его словам, в Европе не видят формулы, которая позволит региону на своих условиях завершить конфликт, и поэтому продолжают готовиться к войне и финансировать Украину.

Я задам очень провокационный вопрос, на который должны ответить сами европейцы. Я хочу спросить, а кому в мире нужна Европа, которая победит Россию? А кому в мире нужна объединенная Европа? А кому в мире нужна сильная Европа? Вот если они ответят на этот вопрос, они поймут, кто там у них друзья, кто там у них враги и кто их на аркане вообще-то тащит на эту войну. В истории у нас уже было дважды, это как минимум. Если вы хотите в очередной раз наступить на те же грабли, ну мне кажется, уже пора бы эти грабли поставить в сарай и закрыть их на замок. Но тем не менее их на аркане ведут на эту войну. Тем не менее они почему-то на это ведутся сказал Килинкаров

Ранее политик предположил, когда завершится конфликт на Украине.